La Gazzetta: "Alta pressione. Milan e Torino, ecco il segreto della loro difesa"

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha proposto un approfondimento dal nome "Alta pressione" in cui viene analizzato l'atteggiamento delle due squadre che l'anno passato hanno dimostrato, numeri alla mano, di fare della pressione il proprio cavallo di battaglia: Milan e Torino. Il titolo recita: "Milan e Torino, ecco il segreto della loro difesa". Rossoneri e granata, non a caso, sono state le due squadre che nel corso della prima giornata di campionato hanno recuperato il maggior numero di palloni su pressione: 34 il Toro, 32 il MIlan. Nello specifico, la squadra di Pioli aggredisce a tutto campo e non occupa uno spazio se questo non è prima riempito da un avversario.