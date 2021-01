La Gazzetta dello Sport: "Sanremo e Zlatan, il 2-3-4 marzo la A anticipa alle 19?"

Sanremo potrebbe cambiare le date anche della Serie A. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio all'ospite d'onore del festival, Zlatan Ibrahimovic, ipotizzando anche un anticipo del campionato alle ore 19.00. In quei giorni si disputerà la 25esima giornata e gli orari potrebbero subire una variazione in previsione della nota kermesse musicale. Per evitare sovrapposizioni (che nulla hanno a che vedere con l’agenda di Ibra) il turno infrasettimanale potrebbe anticipare di un paio d’ore, consentendo così ai telespettatori di non dover scegliere tra calcio e musica.