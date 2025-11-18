La Gazzetta su Leao: "Nel 2026-27 Maignan via? Il portoghese potrà essere il capitano"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Rafael Leao: "Nel 2026-27 Maignan via? Il portoghese potrà essere il capitano". Attualmente il numero 10 rossonero è il vice-capitano, ma l'anno prossimo potrebbe diventare il nuovo capitano del Milan visto che Mike Maignan lascerà con ogni probabilità il club di via Aldo Rossi al termine questa stagione. Il portiere è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare visto che la trattativa con il Diavolo è ormai congelata da mesi.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN