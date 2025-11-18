Verso il Mondiale: Olanda e Germania qualificate con ampie vittorie

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Olanda e Germania avevano bisogno dei tre punti per qualificarsi al Mondiale di calcio 2026 ed hanno raggiunto l'obiettivo con larghi successi, rispettivamente ai danni di Lituania e Slovacchia. Ad Amsterdam gli Oranje hanno vinto 4-0, con le reti di Reijnders, Gakpo su rigore, Simons e Malen. A Lipsia la Germania ha chiuso da prima del gruppo A, seppellendo sotto sei reti (a zero) la Slovacchia, che come seconda dovrà passare dal playoff. A segno Woltemade, Gnabry, Sané, Baku e l'esordiente Ouedraogo. Terza l'Irlanda del Nord, che ha battuto 1-0 il Lussemburgo con il primo gol in nazionale di Donley. Vittoria in rimonta per la già qualificata Croazia in Montenegro (2-3). A Podgorica doppio vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo con Osmajić e Krstović.

Prima dell'intervallo Perisic ha accorciato dal dischetto. Nella ripresa Jakic e Vlasic hanno ribaltato il risultato. Nello stesso girone L la Repubblica ceca ha travolto 6-0 Gibilterra ed andrà ai playoff. Nel girone dell'Olanda successo molto sofferto della Polonia in trasferta a Malta. Un 2-3 che consente comunque a Lewandowski e compagni di accedere ai sorteggi di giovedì. (ANSA).