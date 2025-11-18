Perisic su derby: "Nel Milan gioca il mio capitano, ma io tiferò sempre Inter"

Ivan Perisic, ex giocatore dell'Inter ora al PSV e compagno di squadra in nazionale di Luka Modric, ha dichiarato a SportMediaset dopo la vittoria sul Montenegro della sua Croazia: "Abbiamo cambiato un paio di giocatori e cominciato male, però come al solito abbiamo dimostrato carattere e lottato fino all'ultimo minuto, questo è importante. Le difficoltà dell'Italia? Non lo so, non posso spiegarlo. Noi proviamo a essere sempre squadra, lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni ed è questo che conta, solo così puoi ottenere risultati buoni".

Non poteva mancare una domanda sul derby di Milano di domenica sera: "Tifo sempre Inter. Il mio capitano è adesso giocatore del Milan (Modric, ndr), vedremo domenica che cosa succederà (ride, ndr)" riporta tuttomercatoweb.com.

