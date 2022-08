La Gazzetta su Maignan: "Mike l'insuperabile allunga la sua collezione di vittime"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così su Maignan, che ieri ha salvato il Milan parando un rigore a Berardi: "Mike l'insuperabile allunga la sua collezione di vittime". Il numero 10 del Sassuolo si aggiunge alla lista dei giocatori che sono stati ipnotizzati dagli 11 metri dal portiere francese (fanno parte di questo elenco per esempio anche Salah, Depay e Falcao). Nel 2022, l'ex Lille ha chiuso ben 14 partite in Serie A senza subire gol.