La "gavetta" In Svizzera e gli occhi del Milan, il focus su Athekame: dalla Challenge League alla Champions

Il Milan ha ufficializzato un nuovo colpo in difesa. Poco dopo l'arrivo di Koni De Winter, il club rossonero ha chiuso per il terzino svizzero Zachary Athekame. In attesa di vederlo in campo con la maglia del Milan, questo un breve focus sul nuovo terzino destro milanista:

Zachary Athekame: dalla Challenge League alla Champions

Tra Servette e Meyrin, comincia così la carriera di Athekame. Dopo il periodo nelle giovanili (2018-2022), il primo ambiente a presentargli il calcio dei grandi è il Neuchâtel Xamax. Al momento è sempre rimasto all'interno del suo paese, con gli Xamax si è spinto fino alla Challenge League in seconda divisione, assaggiando il campionato e la coppa. Dal 2022 al 2024, supera le 50 presenze, colleziona 4 gol e 3 assist.

La scalata nella Nazionale svizzera finora lo ha portato fino all'Under 21, con la quale è stato impegnato dieci volte. Aspettando la chiamata della formazione maggiore del CT Yakin, che di recente l'ha elogiato: "È un profilo molto interessante, l'ho seguito da vicino, sta avendo una crescita positiva. Ha già accumulato una discreta esperienza, ha grande energia e tatticamente è intelligente".