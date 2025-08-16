Milan-Bari, Estupinan in crescita e verso una maglia da titolare domani

Domani il Milan farà il suo debutto stagionale in Coppa Italia contro il Milan. Chi dovrebbe essere in campo è Pervis Estupinan: l'esterno, dopo le prime uscite altalenanti, è cresciuto molto con Massimiliano Allegri che lo ha inserito nel suo scacchiere titolare nelle ultime amichevoli, molto positive quelle in terra inglese.

L'ex Brighton va dunque verso una maglia da titolare domani dopo aver convinto il tecnico livornese, Estupinan ha dimostrato solidità e propositività e si candida a essere titolare domani per provare a confermarsi dopo quanto di buono mostrato nelle ultime uscite amichevoli.