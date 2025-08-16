Milan-Bari, Estupinan in crescita e verso una maglia da titolare domani
MilanNews.it
Domani il Milan farà il suo debutto stagionale in Coppa Italia contro il Milan. Chi dovrebbe essere in campo è Pervis Estupinan: l'esterno, dopo le prime uscite altalenanti, è cresciuto molto con Massimiliano Allegri che lo ha inserito nel suo scacchiere titolare nelle ultime amichevoli, molto positive quelle in terra inglese.
L'ex Brighton va dunque verso una maglia da titolare domani dopo aver convinto il tecnico livornese, Estupinan ha dimostrato solidità e propositività e si candida a essere titolare domani per provare a confermarsi dopo quanto di buono mostrato nelle ultime uscite amichevoli.
La "gavetta" In Svizzera e gli occhi del Milan, il focus su Athekame: dalla Challenge League alla Champions
Athekame a Milan TV: "Milan grande opportunità per me, non vedo l'ora di iniziare. Porterò voglia e personalità per aiutare la squadra"
Tra Hojlund e Vlahovic c'è Gimenez: El Bebote vuole dimostrare di poter reggere il peso dell'attacco rossonero
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
