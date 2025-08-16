Coppa Italia: il Palermo corsaro a Cremona, passa il turno
(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il Palermo di Filippo Inzaghi compie l'impresa fuoricasa e batte la Cremonese in Coppa Italia allo allo "Zini", guadagnando così il pass per il turno successivo. La partita era terminata sullo 0-0: determinante quindi una parata del portiere Bardi che ha neutralizzato l'ultimo rigore del grigiorosso Johnsen. Dal dischetto per i rosanero sono andati a segno Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni. Per la Cremonese in gol Bondo, Vazquez, Mussolini e Terracciano prima della parata di Bardi sul tiro di Johnsen. (ANSA).
