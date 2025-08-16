Nocerino: "Tare è molto bravo: è come un super acquisto di mercato"

L'ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino, che con il Milan visse gli anni più felici della sua carriera, in particolare la stagione 2011-2012 in cui segnò il record personale di gol e fu allenato da Massimiliano Allegri, è stato intervistato oggi da Gazzetta.it in vista del debutto ufficiale stagionale del Diavolo che avverrà domani sera a San Siro contro il Bari in Coppa Italia. Nocerino ha parlato del suo ex allenatore, di Ibra, di Modric, di Leao e di altre tematiche rossonere.

Le parole di Nocerino sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan, suo ex compagno in rossonero: "L’anno scorso ha fatto il parafulmine, prendendosi colpe che magari non aveva. Zlatan è uno che conosce il calcio, può essere un aiuto importante anche per Tare perché conosce le qualità dei giocatori. Detto questo, ancora non so bene il ruolo preciso che abbia…”.

Sul duo Allegri-Tare: “Sono molto contento che abbiano preso un direttore sportivo in gamba. Tare è molto bravo, conosce i giocatori, lavora bene, ha scoperto svariati profili, alla Lazio ha fatto un grandissimo lavoro. Il suo arrivo va visto alla stregua di super acquisto sul mercato, è un dirigente che crea connessioni”.