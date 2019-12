"Sfilata e cena di gala, la storia è qui": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito ai festeggiamenti del Milan per il suo 120° compleanno. Durante l'intervallo del match casalingo contro il Sassuolo, c'è stata la sfilata di tanti grandi ex sul prato di San Siro, mentre in serata cena di gala in un noto hotel di Milano.