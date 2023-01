La Gazzetta sul Milan: "De Ketelaere, Adli, Origi: i rinforzi non funzionano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "De Ketelaere, Adli, Origi: i rinforzi non funzionano". La Rosea spiega che fino a questo momento i nuovi arrivati in estate non stanno dando il contributo sperato. Sei innesti (De Ketelaere, Adli, Origi, VRanckx, Thiaw e Dest) da quasi 50 milioni di euro che però stanno aiutando poco Stefano Pioli.