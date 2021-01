La Gazzetta sul Milan: "Mercato da scudetto. E dalla Champions arrivano 50 milioni"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Mercato da scudetto. E dalla Champions arrivano 50 milioni". La Rosea spiega che la campagna acquisti del club rossonero in questo mercato invernale testimonia come in via Aldo Rossi vogliano davvero lottare fino alla fine per lo scudetto. L'obiettivo dichiarato resta comunque la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe portare 50 milioni di euro nelle casse milaniste.