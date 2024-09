La Gazzetta titola: "La vigilia pesante di Paulo. E c'è già l'ombra di Sarri"

vedi letture

Non sono stati giorni facili per l'allenatore del Milan Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese dopo la sconfitta contro il Liverpool arrivata malamente in Champions, è finito sempre di più nel mirino delle critiche e il suo posto di lavoro è diventato a rischio all'improvviso. Si sapeva che questa settimana con l'inizio della massima competizione europea e l'Inter sarebbe stata forse determinante per il futuro della squadra e dello stesso allenatore. E difatti negli ultimi giorni si è parlato a lungo di chi potranno essere i possibili sostituti del lusitano.

Scrive oggi la Gazzetta dello Sport: "La vigilia pesante di Paulo. E c'è già l'ombra di Sarri". La rosea sottolinea che in caso di sconfitta stasera, l'esonero di Fonseca sarebbe quasi automatico. Per sostituirlo il club avrebbe già pronta la carta Maurizio Sarri che si trova al momento senza un lavoro dopo l'esperienza alla Lazio. Dopo di lui ci sono anche Allegri e Tudor sulla lista del club di via Aldo Rossi.