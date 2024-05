La Gazzetta titola: "Scatto Guirassy. Con lo Stoccarda si studia formula... e sconto"

Tra i nomi di Joshua Zirzkee e Benjamin Sesko, più quotati perchè più giovani ma più complicati perchè più costosi, come terza scelta rimane sempre vivo il profilo di Serhou Guirassy. Specialmente dopo l'incontro avvenuto ieri a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e una delegazione dello Stoccarda, squadra che il guineano quest'anno ha trascinato al secondo posto in Bundesliga e in Champions League. A dirla tutta Guirassy non è stato il motivo principale dell'incontro che aveva fini di carattere conoscitivo, specialmente per i tedeschi che si stanno creando una rete di relazioni e contatti in vista dell'anno prossimo.

La Gazzetta dello Sport però titola comunque sul giocatore guineano: "Scatto Guirassy. Con lo Stoccarda si studia la formula... e sconto". Nel sottotitolo viene anche inserita la suggestione della contropartita: "I due club si sono incontrati ieri: nell'affare può entrare una contropartita, come l'ex Simic". Di base Guirassy ha una clausola molto appetitosa da 17.5 milioni e nell'incontro di ieri si è anche parlato, secondo la rosea, delle modalità di questo pagamento. Dal canto suo il club tedesco ha chiesto informazioni su alcuni giovani tra cui l'ex Jan-Carlo Simic. Se la negoziazione con lo Stoccarda non dovrebbe essere complicata, se si vuole arrivare al giocatore, più difficile potrebbe essere quella con Guirassy che vuole uno stipendio da top.