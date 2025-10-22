La Juventus perde al Bernabeu: decisivo Bellingham
La Juventus di Igor Tudor perde al Santiago Bernabeu e rimanda di almeno un'altra giornata la prima vittoria in questa edizione della Champions League. Decisiva la rete segnata al 57esimo minuto da Jude Bellingham, che con freddezza e istinto da prima punta ha insaccato alle spalle di Di Gregorio la palla del definitivo 1 a 0 dopo un palo colpito da Vinicius. La Juventus, comunque, esce da questa partita a testa altissima considerate le tante occasioni create nel corso della partita, ben 13.
CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL MERCOLEDÌ
Athletic Bilabio-Qarabag 3-1
Galatarasay-Bodo Glimt 3-1
Monaco-Tottenham 0-0
Atalanta-Slavia Praga 0-0
Chelsea-Ajax 5-1
Eintracht Francoforte-Liverpool 1-5
Bayern Monaco-Club Brugge 4-0
Real Madrid-Juventus 1-0
Sporting Lisbona-Marsiglia 2-1
