La Lazio si rialza: tris in casa di un Genoa ancora senza vittorie
Si è chiusa la quinta giornata di Serie A Enilive. Ad abbassare la serranda sul quinto turno ci hanno pensato Genoa e Lazio, con i biancocelesti che hanno trovato la seconda vittoria del loro campionato, a fronte di tre sconfitte. La formazione di Sarri, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Roma di settimana scorsa, ha dominato e sconfitto nettamente il Genoa per 3-0 allo stadio "Luigi Ferraris": decisivi i gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Una vittoria che dà fiducia ai capitolini dopo un inizio molto complicato di stagione. Grande difficoltà per il Grifone che dopo cinque partite è ancora a secco di vittorie e con soli due punti in graduatoria.
Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A:
27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese 1-1
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta 1-1
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter 0-2
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese 3-1
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina 0-0
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona 2-0
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna 2-2
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli 2-1
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino 2-1
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio 0-3
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan