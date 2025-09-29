La Lazio si rialza: tris in casa di un Genoa ancora senza vittorie

Si è chiusa la quinta giornata di Serie A Enilive. Ad abbassare la serranda sul quinto turno ci hanno pensato Genoa e Lazio, con i biancocelesti che hanno trovato la seconda vittoria del loro campionato, a fronte di tre sconfitte. La formazione di Sarri, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Roma di settimana scorsa, ha dominato e sconfitto nettamente il Genoa per 3-0 allo stadio "Luigi Ferraris": decisivi i gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Una vittoria che dà fiducia ai capitolini dopo un inizio molto complicato di stagione. Grande difficoltà per il Grifone che dopo cinque partite è ancora a secco di vittorie e con soli due punti in graduatoria.

Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A:

27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese 1-1

27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta 1-1

27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter 0-2

28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese 3-1

28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina 0-0

28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona 2-0

28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna 2-2

28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli 2-1

29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino 2-1

29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio 0-3