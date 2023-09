La Lega Serie A ufficializza Jovic: contratto del serbo depositato

In attesa dell'ufficialità dei club, la Lega di Serie A ha ufficializzato il passaggio di Luka Jovic al Milan dalla Fiorentina. Sul portale del campionato italiano infatti figura depositato il contratto del centravanti serbo. Si aspettano solo i comunicati ufficiali dei club per la conferma sulla formula del trasferimento dell'ormai ex attaccante viola.