La lettera di Pioli alla Gazzetta per sposare la causa di Save The Children

Fonte: Gazzetta dello Sport

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha scritto una lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui lancia una campagna a sostegno di Save The Children e dei bambini che soffrono la fame in giro per il mondo. Un'iniziativa che l'allenatore rossonero sposa insieme ad altri tecnici del campionato di Serie A, particolarmente in questo weekend di calcio. Il testo integrale:

"È impressionante pensare che la fame, ancora oggi, è la principale causa di morte dei bambini: nel mondo sono 13 milioni e mezzo i piccoli sotto i 5 anni che rischiano di morire di fame. Sono milioni le famiglie che cercano di sfamare i propri figli, ma non hanno cibo a sufficienza a causa dell'aumento del costo degli alimenti dovuto alla guerra in Ucraina, alla crisi climatica, ai conflitti e anche agli effetti del COVID.

Save The Children, l'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, sta lavorando senza sosta per fermare questa tragedia in corso. Mi servono fondi urgenti per la più grave emergenza alimentare del 21° secolo, per intervenire subito in paesi come la Somalia, dove un bambino su 6 è affetto dalla forma di malnutrizione più letale.

Per questo insieme ad altri colleghi allenatori, ho deciso di supportare ancora una volta Save The Children e sostenere personalmente la campagna Emergenza Fame per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai bambini la cui vita è appesa a un filo. Non si può perdere un minuto di più."