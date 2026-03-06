La lezione di Gasperini: ha spiegato che, nel calcio, l'errore è normali. Anzi, a volte si sbaglia e... si segna

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Gian Piero Gasperini ha partecipato all'evento "Oltre la Medicina-Il coraggio di sbagliare" all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un occasione per incontrare gli studenti, durante la quale il tecnico della Roma é tornato anche sul 3-3 con la Juventus in campionato. "Il nostro è uno sport di assoluta tecnica imperfetta. Per noi fare errori è la normalità, si fanno in ogni allenamento, in ogni partita. A volte calci male una palla e fai gol lo stesso. Questa convivenza con l'errore ce l'hai quotidianamente - ha detto, tra l'altro, Gasperini -. Quindi forse noi sull'errore ci passiamo un po' sopra, non ci condiziona totalmente. Questo ci allena a sbagliare e ad andare avanti".

L'allenatore ha preso spunto dal recente pareggio con la Juve per spiegare come affrontare le critiche e le sconfitte: "L'aspetto mediatico è quello più pesante. Un episodio determinante, come un gol sbagliato, fa cambiare completamente il giudizio. Io adotto sempre una frase che non è mia: 'Noi non perdiamo mai, o vinciamo o impariamo'. Questa è una condizione fondamentale. Dalle sconfitte si impara molto di più che dalle vittorie. Fosse finita 3-2 contro la Juventus, saremmo stati più felici e non avremmo visto gli errori che abbiamo fatto". (ANSA).