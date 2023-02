La nota di DAZN sui disservizi di oggi: "Il partner è al lavoro per risolverli"

MilanNews.it

I disservizi della rete internet fornita da TIM colpiscono di riflesso anche DAZN, sul quale sono piovute numerose segnalazioni di malfunzionamenti in tutta Italia. Questa la nota pubblicata pochi minuti fa dalla nota piattaforma di streaming: "Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli".