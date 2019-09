La precisione del capitano

Si parla e si scrive spesso di Donnarumma unica certezza del Milan. Con il rispetto dovuto a tutte le opinioni, anche Romagnoli non scherza. Il capitano del Milan ha iniziato la stagione, giocando sempre e senza errori. Un dato particolare è emerso proprio al termine del primo tempo di Milan-Brescia. Alessio Romagnoli, nella prima frazione di gioco di San Siro, ha totalizzato 35 passaggi riusciti su 35. Non stiamo parlando di cambi gioco o di lanci smarcanti, si è trattato soprattutto di passaggi a Musacchio o a Ricardo Rodríguez in avvio di azione. Ma si tratta sempre e comunque di passaggi rischiosi, nei quali può sempre calare l'attenzione o la precisione regalando poi il pallone al contropiede avversario. Nulla di tutto questo. Il pallone, il capitano del Milan lo ha sempre recapitato, primizia assoluta per gli statistici della Serie A, senza un solo errore.

È iniziato fra Udine e San Siro, il quinto campionato di Romagnoli in maglia rossonera, il secondo da capitano. Già 153 partite ufficiali a 24 anni e mezzo sono a loro volta una statistica importante. Che diventa sostanza, dopo l'ennesima convocazione di Alessio in maglia azzurra e la consueta sensazione di affidabilità e di continuità che i tifosi del Milan ne ricavano dalle sue prestazioni. Il tecnico rossonero Marco Giampaolo ha già avuto modo di parlare dell'affidabilità della coppia Musacchio-Romagnoli che, anche contro il Brescia, ha tenuto botta rispetto ai vari Donnarumma, Torregrossa e Ayè. I rossoneri, fino ad oggi, hanno subito un solo gol, anche se pesante e decisivo. Un solo gol e su azione da palla inattiva, mai a difesa schierata. Non si tratta di un dato clamoroso, ma di un aspetto che può costituire una buona base di ripartenza in vista delle prossime gare post-sosta.