La Primavera batte la capolista, Paloschi esulta: "Settimana perfetta"

Grande impresa del Milan Primavera che mette la ciliegina a una settimana praticamente perfetta: i rossoneri nella mattinata di domenica hanno sconfitto la Roma capolista del campionato Primavera 1, andando a trionfare per 3-1 sul Tre Fontane, fortino dei giallorossi. A decidere le reti, tutte nel secondo tempo, di Perrucci, Hodzic e Bakoune. Con questo risultato i rossoneri si confermano in zona playoff e acquisiscono maggiore fiducia per il finale di stagione che comprende anche una finale di Coppa Italia.

Il Milan archivia una settimana che era iniziata con un buon pareggio con l'Inter nel derby e che era proseguita con la vittoria in semifinale di Coppa contro il Lecce. A parlare al termine della gara il difensore Dorian Paloschi che si è espresso così: "Siamo usciti da questa partita molto bene, direi che eravamo molto in forma: in queste tre partite siamo riusciti a non sbagliare, pareggiando nel derby, raggiungendo la finale di Coppa Italia e battendo la capolista. Quindi, settimana perfetta"