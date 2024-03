La raccolta fondi della Curva Sud per la popolazione di Gaza: tutte le info per partecipare

La Curva Sud Milano, attraverso i propri social, comunica l'avvio di una raccolta di generi di prima necessità rivolta alla popolazione rimasta coinvolta nel sanguinoso conflitto di Gaza. Di seguito il comunicato del gruppo organizzato del tifo rossonero su come partecipare all'iniziativa benefica:

"Come anticipato la scorsa settimana in riunione, stiamo organizzando una raccolta di generi di prima necessità per la popolazione di Gaza. Elenco di materiali da raccogliere: medicine, salviette, pannolini, asciugamani, tende da campo, scarpe e calce, lenticchie, ceci e fagioli, riso sottovuoto, pasta, biscotti, lecca lecca, latte in polvere. Visto che c’è la sosta e non ci sono partita da saldare, avete un ottimo motivo per venire in riunione giovedì a San Siro dalle 21.00 contribuendo attivamente alla raccolta".