La Roma su Belotti: accelerata dopo la cessione di Shomurodov al Bologna

Repubblica oggi in edicola fa il punto su Andrea Belotti e la Roma e spiega che la società giallorossa si prepara per regalarsi un altro grande colpo, sempre in attacco. Il giornale snocciola anche i dettagli economici: contratto da 3 milioni netti pronto, la condizione per sbloccare la firma che il centravanti attende da 3 mesi era la cessione di Shomurodov. Andrà al Bologna appena convincerà la Roma a ridurre da 10 a 8 il prezzo del diritto di riscatto. Poi Mourinho avrà un altro pezzo pregiato: anche lui da Torino, anche lui gratis. Come Dybala.