La 'ruota della sfortuna' di Rangnick: ecco quali punizioni infliggeva ai giocatori nel 2018

In un articolo di ESPN, risalente al 13 settembre 2018, viene illustrata la "ruota della sfortuna" che usava Ralf Rangnick quando allenava il Lipsia per punire i giocatori che si rendevano protagonisti di comportamenti inappropriati. Il candidato numero uno per sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione commentava così questo metodo alla BILD: "Le multe raramente fanno qualcosa. Fa più male ai giocatori, ad esempio, se hanno meno tempo libero, ad esempio tre ore di lavoro nello store del club".

Ecco, quindi, nel dettaglio quali erano le punizioni stabilite da Rangnick per i propri giocatori:

1) Assistente per i palloni: gonfiare i palloni, portarli sul campo e pulirli - 30 minuti per sessione.

2) Assistenza agli allenatori dell’Academy: allenare, con il tecnico di riferimento, una delle squadre giovanili del club, in una giornata libera dagli allenamenti con la Prima Squadra - 4 ore.

3) Guida turistica per lo stadio: illustrare ai partecipanti dei tour guidati cosa c’è nello stadio, dagli spogliatoi alle tribune, ecc. - 1 ora.

4) Avere fortuna: nessuna punizione.

5) Curatore del verde: tagliare e prendersi cura del prato del campo di allenamento - dalle 4 alle 6 ore entro una settimana di allenamento.

6) Principessa: vestirsi di rosa o con un tutu da ballerina durante l'allenamento - 90 minuti.

7) Barman: miscelare le bevande prima dell'allenamento, riempire tutte le bottiglie e le borracce - 20 minuti per sessione per una settimana.

8) Fanshop: lavorare nello store ufficiale del club - 3 ore.

9) Servizio di cucina: servire le insalate nel bar del club e pulire i tavoli almeno - 30 minuti al giorno.

10) Addetto ai kit di allenamento: prendersi cura del materiale sporco e pulire gli scarpini dei compagni - 30 minuti.

11) Bus della squadra: caricare l’autobus della squadra delle borse dei compagni e con il materiale da portar via in occasione delle gare in trasferta - 1 ora e mezza;

12) Regalo per gli impiegati: acquistare dei pensierini per tutti i 60 membri dello staff del RB Lipsia.