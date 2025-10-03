La Russa: "Juve-Milan? 1-1. Paura di Allegri? Un interista non ha paura di un milanista"

vedi letture

Ignazio La Russa, attuale Presidente del Senato, è intervenuto oggi alla conferenza di presentazione della Milano International FICTS Fest 2025 e ha parlato successivamente davanti ai giornalisti presenti sul tema stadio San Siro, nella settimana della delibera che ha concesso la possibilità di acquistare l'area ai due club. Un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

Che utilizzo le piacerebbe per San Siro? "Ci sono altre squadre a Milano che giocano a calcio: l'Alcione, il calcio femminile, l'under 23 dell'Inter va a giocare a Monza e il Milan Futuro a Solbiate. Poi ci sono i concerti. Con un minimo di ristrutturazione, non così imponente, potrebbe essere addirittura utilizzato anche tutto l'anno"

Juve-Milan per chi tifa? "1-1 (ride da tifoso interista, ndr). Paura del Milan di Allegri? Un interista per un milanista non può mai avere paura"