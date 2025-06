La Sampdoria fa un passo deciso verso la salvezza: 2-0 alla Salernitana nell'andata dei playout

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sampdoria batte Salernitana 2-0 (1-0) nella partita di andata dei play out della Serie B, giocata a Marassi Reti di Meulensteen al 39' pt e Curto al 41' st. Squadre in dieci nei minuti finali per le espulsioni di Borini e Stojanovic. Venerdì prossimo il match di ritorno all'Arechi di Salerno. (ANSA).