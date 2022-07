La Serie A celebra l'accoglienza del tifo rossonero: "Che accoglienza è?!"

I canali social ufficiali della Lega di Serie A hanno pubblicato nel pomeriggio di lunedì il video realizzato dal nostro Antonio Vitiello che ritrae il corteo rossonero che ha salutato i Campioni d'Italia del Milan, nel giorno del raduno a Milanello. Il post recita: "Che accoglienza è questa per il primo giorno di precampionato del Milan?"

What even is this reception for @acmilan #SerieA pre-season day 1?! pic.twitter.com/LTxVaNg9wt