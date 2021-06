La Serie A conferma il suo obiettivo: giocatori vaccinati prima dell'inizio dei ritiri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lega Serie A non ha abbandonato l’obiettivo di vaccinare tutti i giocatori prima dell’inizio dei ritiri estivi, in preparazione della nuova stagione. Diversi giocatori hanno ricevuto le prime dosi tramite le Nazionali per gli Europei, ma l’obiettivo sarebbe quello di avere vaccini per tutti entro l’inizio della stagione, anche per non creare un gap con le squadre che hanno portato meno giocatori proprio in Nazionale.