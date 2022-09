MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Stefano Pioli ha parlato della soglia scudetto: "Secondo me ci sono più squadre attrezzate per fare molto bene, c'è grande equilibrio. Sono cresciute tante le medio-piccole e in ogni singola partita si deve fare molto per vincerle."