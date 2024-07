La Spagna ribalta la Francia ed è in finale! Super gol di Yamal e Olmo

La Spagna è la prima finalista di Euro 2024! Gli spagnoli battono la Francia dei rossoneri Theo Hernandez e Mike Maignan in rimonta: dopo l'1-0 di Kolo Muani per i francesi dopo appena 8 minuti, arriva il pareggio capolavoro di Lamine Yamal, il gol più giovane di sempre agli europei, e pochissimo dopo il gol vittoria altrettanto prezioso nella fattura di Dani Olmo. 2-1 il risultato finale, la Spagna vola a Berlino e attende l'avversario per il 14 luglio.

Domani sera si disputerà la seconda seminfinale, con Olanda e Inghilterra a giocarsi il posto rimasto.