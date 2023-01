La squadra peggiore d'Europa nel 2023: questo Milan è inaccettabile. Fuori i colpevoli!

MilanNews.it

Gennaio 2023 finito e, fortunatamente, non verrà eletto alcun premio per la squadra peggiore del mese d'Italia e d'Europa, perché, oggettivamente, verrebbe assegnato al Milan. Considerando il blasone del club, il valore della rosa, lo Scudetto cucito sul petto, le ambizioni e gli obiettivi della rosa e alcune statistiche tra poco espletate il Milan è la squadra peggiore del 2023.



Dati shock

Umiliato dal Torino in 10 negli ottavi di Coppa Italia a San Siro, umiliato dal Lecce in un primo tempo che poteva tranquillamente finire tantissimo a poco se non fosse per l'imprecisione dei salentini, umiliato dall'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana, umiliato dalla Lazio all'Olimpico e, ieri, dal Sassuolo a San Siro: il Milan, in questo gennaio 2023, è un disastro totale e alcune statistiche lo confermano. 18 gol subiti a gennaio, di cui 12 nelle ultime tre gare, 13 gol subiti con gli ultimi 19 tiri in porta subiti, peggior difesa d'Europa, sei gare senza vittoria, terzo posto in classifica a pari merito con Atalanta e Lazio e zona Champions a rischio.



Fuori i colpevoli!

Tutti sono colpevoli: Tatarusanu perché non è un portiere all'altezza, la difesa perché incapace di essere attenta e concentrata, il centrocampo lasciato solo, l'attacco troppo fumoso, Pioli con alcune scelte tattiche e tecniche discutibili, lo staff medico con la gestione infortuni non sempre ottimale, la dirigenza con un mercato ad oggi fallimentare, la proprietà perché non intervenuta adeguatamente nel momento del bisogno. Ma fuori i colpevoli nel senso che, col derby in programma domenica, è tempo che tutti (colpevoli) alzino la testa e rispondano presenti. Altimenti sarà ulteriore e costante umiliazione.