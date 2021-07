La Stampa: "Green pass, lunedì l'assemblea di A sugli stadi: club scontenti"

Lunedì ci sarà l'assemblea in cui verranno dettate e discusse le linee guida che daranno adottate da Figc e lega per il ritorno dei tifosi negli stadi. La capienza al 50% non soddisfa i club di Serie A. Si potrà entrare allo stadio soltanto se in possesso del Green Pass. I club dovranno dotare di smartphone ogni addetto ai varchi di prefiltraggio che, dalla prima giornata di campionato, chiederanno di esibire il codice del "green pass" oltre a biglietto e carta d'identità. A riportarlo è La Stampa.