La Stampa: "Juventus, Sheva fa paura: dal gol a San Siro al penalty di Old Trafford"

La Juventus da qui a Natale non avrà sfide proibitive ed affronterà Genoa, Venezia, Bologna e Cagliari. La Stampa però ricorda come Andriy Shevchenko in passato abbia già fatto male ai bianconeri con un gol impossibile e un rigore in Champions League: una magia a San Siro e il penalty decisivo ad Old Trafford le firme indelebili. In 3 partite con il Grifone però l'ucraino non ha ancora visto un gol da parte della sua squadra e a Torino potrebbe essere assente anche Rovella.