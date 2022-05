La Stampa: "La rivincita di Pioli contro i luoghi comuni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La rivincita di Pioli contro i luoghi comuni": titola così La Stampa in edicola questa mattina. Lo scudetto vinto ieri è il primo trofeo in carriera alzato dal tecnico rossonero che si è preso una bella rivincita nei confronti degli scettici e di coloro che lo hanno sempre visto come un perdente. "Capisco i luoghi comuni, ma io non mi sono mai sentito così apprezzato come nell’ambiente Milan" le sue parole dopo il decisivo successo di ieri contro il Sassuolo.