La Stampa: "Milan da salvare"

"Milan da salvare". Questo il titolo a pagina 34 con cui si apre l'odierna edizione de La Stampa questa mattina in edicola. La sezione sportiva non si può che aprire sul cambio di panchina in casa rossonera: "Pioli prende il posto di Giampaolo: la società cambia tecnico per raddrizzare la stagione prima che sia troppo tardi. Contratto biennale a 1,5 milioni a stagione: darà spazio ai nuovi e tornerà al 4-3-3 usato già da Gattuso. Tifosi scatenati sul web: l'hashtag #Pioliout è il secondo nelle tendenze mondiali".