La Stampa: "Un duello nel duello: Milan-Juventus è Ibrahimovic contro Dybala"

Sulle pagine de La Stampa si presenta il big match tra Milan e Juventus come un duello nel duello, sottolineando quello tra Ibrahimovic e Dybala. I due sono diversi ma ad unirli c'è solo lo scettro di migliori bomber delle proprie squadre (rispettivamente 8 e 7 reti in questo campionato) e un futuro in bilico con un contratto in scadenza a fine giugno. Ibrahimovic proverà a tenere la Juventus lontana dalla zona Champions e rilanciare il Milan dopo la clamorosa sconfitta contro lo Spezia. I bianconeri, invece, si aggrappano alla Joya per fare il colpo grosso in uno scontro diretto.