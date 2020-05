La Stampa: "Via libera dal governo: la Serie A riparte il 20 giugno"

L'edizione odierna de La Stampa apre in prima pagina con il titolo: "Via libera dal governo: la Serie A riparte il 20 giugno". Sarà (forse) un calcio diverso. Ma i verdetti verranno decisi sul campo. L'Italia che si rimette in moto, o prova a farlo, è anche quella del pallone perché serie A e B ripartiranno il 20 giugno, la C ancora non si sa quando, come e se.Prima, le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia: l'idea è di mettere in agenda Juve-Milan per il 13 e, il giorno dopo, Napoli-Inter con l'assegnazione del trofeo di mercoledì.