La Supercoppa cambia il calendario di A: le possibili novità

L’inizio del 2024 di campionato è già ricco di novità: il programma definito lo scorso 6 settembre, giorno in cui la Lega aveva annunciato anticipi e posticipi dalla quinta alla 19a giornata di Serie A, è stato rivisto ieri. Il primo turno del nuovo anno cambia (leggi qui i dettagli): tutti in campo dal 5 al 7 gennaio. Inter e Milan saranno servite a pranzo, nerazzurri a San Siro contro il Verona nel giorno dell’Epifania, rossoneri a Empoli ventiquattro ore più tardi. Saranno Bologna e Genoa ad aprire la giornata nell’anticipo in notturna di venerdì 5. L’Inter inaugura l’Epifania seguita da Frosinone-Monza, Lecce-Cagliari e Sassuolo-Fiorentina, distribuiti nei tre slot delle 15, 18 e 20.45. Il 7 dopo Empoli-Milan spazio a Torino-Napoli e Udinese-Lazio (via alle 15), Salernitana-Juve (18) e Roma-Atalanta (20.45).

In origine quattro gare erano state rimandate al 23-24 gennaio: Inter-Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio. Si trattava delle partite che vedevano coinvolte le quattro squadre impegnate nelle Final-four di Supercoppa Italiana (Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio) in origine fissata tra il 4 e l’8 gennaio. Il calendario si rifà proprio in base ai tempi della Supercoppa, rinviata di un paio di settimane: semifinali il 21 e 22 gennaio, finalissima il 25.

Per le quattro in campo in Arabia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - cambia semmai la giornata numero 21, prevista per il weekend del 20-21 gennaio: Napoli e Fiorentina, contro Sassuolo e Bologna, dovrebbero anticipare a mercoledì 17 gennaio, una partita alle 18.30, l’altra alle 20.45; Inter e Lazio (avversarie Atalanta e Torino) in campo giovedì 18, da dividersi negli stessi orari. La 22a di A, una settimana più tardi, dovrebbe vedere le solite quattro posticipare al lunedì (le due che rientreranno per prime dall’Arabia) e al martedì (le due finaliste): orari ancora da ufficializzare.