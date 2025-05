Il Milan vince in rimonta contro il Bologna: tutti i numeri della gara

Le statistiche e i numeri rossoneri dopo il successo contro il Bologna

- Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Bologna, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una prestazione di carattere. Dopo il gol di Orsolini al 49', i rossoneri hanno risposto con le reti di Giménez al 73' e al 92', e di Pulisic al 79'. Un successo che mantiene vive le speranze europee. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

- Christian Pulisic (23G+17A) è solo uno dei due giocatori di Serie A – insieme al compagno di squadra Rafael Leão (17G+17A) – ad avere segnato più di 15 reti e fornito più di 15 assist a partire dallo scorso massimo campionato.

- Solo l'Atlético Madrid (23) ha conquistato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Milan tra le formazioni dei Big-5 campionati europei in corso (22, come il Liverpool).

- Santiago Gimenez ha preso parte ad almeno un gol per tre gare di fila per la prima volta in Serie A (3G+1A). Prima marcatura multipla per lui in rossonero e in Serie A.

- Il Milan non ha subito gol per cinque primi tempi consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2024 (cinque anche in quel caso).

- Il Milan ha vinto tre gare di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo esserci riuscito a settembre (tre).