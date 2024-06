La top 11 di Shevchenko con il Milan: albero di Natale e tanta qualità

vedi letture

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport legata anche all'attualità del mondo rossonero, è intervenuto così l'ex storico attaccante del Milan Andriy Shevchenko, oggi presidente della federazione calcistica dell'Ucraina. Apparso sul profilo Instagram della Gazzetta dello Sport, ecco la top 11 in assoluto di Sheva con il Milan, in cui simpaticamente si proclama Presidente rossonero:

MILAN (4-3-2-1):

Dida

Tassotti Nesta Maldini Serginho

Gattuso Pirlo Seedorf

Kakà Boban

Inzaghi

Allenatore: Carlo Ancelotti