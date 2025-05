La tournée estiva del Milan: dopo Singapore e Hong Kong i rossoneri andranno in Australia. Altra amichevole contro la Roma?

Pian piano si sta definendo l'estate del Milan che sarà impegnato in una tournée in Asia, ma non solo. Due tappe sono già note: il 23 luglio i rossoneri saranno infatti impegnati a Singapore in un'amichevole contro l'Arsenal, mentre il 26 luglio affronteranno a Hong Kong il Liverpool. Successivamente la formazione volerà in Australia dove giocherà almeno un’altra gara. Il Diavolo è già stato lì il 31 maggio scorso per un’amichevole a Perth contro la Roma ed è probabile che l’avversaria e la destinazione siano le stesse.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il Milan potrebbe andare a giocare in Australia anche quando, dal gennaio al febbraio prossimi, San Siro sarà indisponile per le Olimpiadi invernali di Milan-Cortina (il Meazza ospiterà la cerimonia d'inaugurazione). La soluzione Australia, insieme a quella Usa, è allo studio della Lega.