La Uefa accusa la Super League sui principi di uguaglianza ma ecco chi ha vinto i maggiori campionati in Europa da quando esiste il FPF

L’UEFA ha preso le distanze dalla nascita della Super League e ha ribadito il concetto che vuole salvaguardare l’imprevedibilità e favorire l’equa ripartizione dei proventi fra le squadre in modo tale da permettere a più club possibili di competere per vincere trofei. In quest’ottica, 9 anni fa, è stato creato il FPF (fair play finanziario). Andando a controllare chi nelle ultime 9 stagioni ha vinto i 5 maggiori campionato europei, ci accorgiamo che il progetto dell’UEFA è pressoché fallito. Ecco i vincitori in Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra.

Italia: 9 Juventus

Spagna: 5 Barcellona, 3 Real Madrid e 1 Atletico Madrid

Francia: 7 PSG, 1 Monaco, 1 Montpellier

Germania: 8 Bayern Monaco, 1 Borussia Dortmund

Inghilterra: 4 Manchester City, 2 Chelsea, 1 Liverpool, 1 Leicester 1 Manchester United