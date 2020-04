La UEFA annuncia che manterrà la denominazione Euro 2020: "Ricorderemo un anno difficile"

Dopo il rinvio di Euro 2020 all'estate del 2021 e dopo un'attenta revisione interna e diverse discussioni con i partner, il Comitato Esecutivo della UEFA ha deciso che il torneo manterrà la denominazione di UEFA EURO 2020. Questa decisione consentirà alla UEFA di celebrare il 60 ° anniversario dei Campionati europei di calcio (1960-2020). Servirà, inoltre, a ricordare come l'intera famiglia del calcio si sia unita per rispondere all'emergenza straordinaria della pandemia di COVID-19 e ai tempi difficili che l'Europa e il mondo hanno dovuto affrontare nel 2020. Questa scelta è in linea con l'impegno di sostenibilità ambientale e aiuterà a non generare un'ulteriore quantità di rifiuti. Diverso materiale era già stato prodotto al momento del rinvio del torneo. Una modifica al nome dell'evento avrebbe comportato la distruzione e la riproduzione di tale materiale di marca.