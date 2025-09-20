Landucci: "Il calcio è questo. Quando ce l'hai devi far gol, quando non ce l'hai devi difendere"

Marco Landucci, vice di Allegri oggi sulla panchina del Milan in occasione della vittoria per 3-0 in casa dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara. Questo un estratto delle sue parole.

Avete fatto in fretta... Tutto merito vostro? I nuovi hanno dato una mano? "Quando siamo arrivati abbiamo trovato un gruppo sano, con voglia di alvorare. Questi sono i frutti del lavoro. Mai visto un gruppo che non si lamenta di niente, tutti lavorano al massimo. Questo è il segreto. Chiaramente l'arrivo di Rabiot e di giocatori importanti ci dà una mano. Ma voglio rimarcare lo spirito. Si sono accorti degli errori fatti con la Cremonese ma i dettagli fanno la differenza. Il calcio è questo. Quando ce l'hai devi far gol, quando non ce l'hai devi cercare di difendere"