LAZ-MIL (2-2): arriva l'esordio per Hutchinson. Fuori Cisse

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Al minuto 77 di Lazio-Milan, siamo sul 2-2, arriva l'esordio in rossonero di Omari Hutchinson. Cambio offensivo di Amorim, che tira fuori Cisse e mette dentro l'inglese. Nuova coppia di trequartisti Pulisic-Hutchinson: Amorim la vuole vincere dopo un primo tempo horror e una buona parte di ripresa ottima.