MN - Standing ovation del settore ospiti per Alphadjo Cisse al momento della sostituzione
Al minuto 77 di Lazio-Milan Ruben Amorim mette ancora una volta mano alla panchina per cercare di dare quell'ultimo quid alla sua squadra per completare la rimonta. Il tecnico portoghese ha infatti deciso di inserire il nuovo acquisto Omari Hutchinson per Alphadjo Cisse, accompagnato all'uscita da una standing ovation del settore ospiti.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
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