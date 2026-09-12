LAZ-MIL (2-0): rivoluzione Amorim all'intervallo. Dentro Pulisic, Musah e Moreira. Anche Modric fuori

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Triplo cambio all'intervallo di Lazio-Milan, parziale di 2-0: Amorim rivoluziona la rosa. Fuori Loftus-Cheek, Estupinan ed uno spento Modric, dentro Pulisic, Moreira e Musah. Il tecnico portoghese tenta di scuotere la squadra visto che nel primo tempo i rossoneri sono stati impalpabili. Rimontare due gol dopo 45 minuti del genere sarà molto difficile, la speranza è che i cambi dell'allenatore abbiano subito un forte impatto.