LAZ-MIL (1-0): cooling break, ma il Milan non è ancora sceso in campo

LAZ-MIL (1-0): cooling break, ma il Milan non è ancora sceso in campoMilanNews.it
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Oggi alle 18:27News
di Manuel Del Vecchio

Arriva il cooling break a metà primo tempo con il parziale di 1-0 per la Lazio. Milan inconsistente, lungo, sfilacciato e in balia totale degli avversari. Sembra il continuo diretto del finale da incubo della scorsa stagione. Gol subito da mani dei capelli per le leggerezze di Loftus-Cheek ed Estupinan, indubbiamente i peggiori in campo finora. Da segnalare un miracolo enorme di Maignan in uscita su un tiro a botta sicura di Zaccagni all'interno dell'area di rigore. Il portiere francese ha evitato che la partita finisse già al ventesimo.